Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада Более 20 машин столкнулись на трассе Р-208 в Пензенской области

Более 20 транспортных средств столкнулись в районе 271 км на участке автодороги «Тамбов-Пенза» в Пензенской области, сообщили в региональной прокуратуре. В результате трассу перекрыли в оба направления.

Зафиксировано массовое ДТП с участием более 20 транспортных средств. Прокуратура начала проверку работы ответственных лиц за содержание автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза», — сказано в публикации.

В Госавтоинспекции Пензенской области добавили, что за медицинской помощью обратились пять участников. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ФКУ «Поволжуправтодор» отметили, что решение о полном закрытии трассы принято из-за сильной метели и для устранения последствий ДТП. В МЧС по Пензинской области призвали быть внимательнее — местами ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с.

До этого в городе Бугуруслан под Оренбургом произошло ДТП, в котором погиб 18-летний парень и еще пять человек пострадали. Как сообщили в полиции, на улице Выездной «Калина» не уступила дорогу «Ниве» при развороте.