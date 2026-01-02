Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 23:19

«Пришло время»: в Австрии призвали к налоговому протесту из-за Киева

Кнайсль призвала европейцев к налоговому протесту из-за поддержки Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала европейцев начать «налоговой протест» и отказаться от своих обязательств, передает RT DE. Она предложила такие меры в связи с тем, что текущая поддержка Украины со стороны Европы, по ее мнению, перешла уже все рамки.

Все это уже давно выходит далеко за рамки просто налоговых обязательств — условно говоря, того, что европейские налогоплательщики должны нести эту нагрузку. <…> И, если позволите мне сказать это столь радикально, на самом деле давно пришло время для налогового протеста, — сказано в сообщении.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что Украине не по силам одержать военную победу над Россией. По его словам, несмотря на это, европейские лидеры продолжают препятствовать поиску решений по урегулированию конфликта.

Кроме того, как считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, европейские лидеры сделают все, чтобы помешать урегулированию украинского конфликта. Таким образом он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на саммите 6 января будут приняты решения по гарантиям безопасности для Украины.

