Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Многие историки по сей день не прекращают споры о личности одного из самых неоднозначных представителей политической сферы Советского Союза — Лаврентия Павловича Берии. Кем он был — тем, кто погубил сотни тысяч людей, преступником и тираном или хорошим экономистом, хозяйственником, строителем будущего для народа? Поднимем биографию Берии, чтобы в этом разобраться, а также вспомним о причинах ареста и казни Берии. Было ли это кому-то выгодно — читайте в материале NEWS.ru.
Деятельность и власть Берии в СССР
В конце 1920-х годов молодой чекист Берия познакомился с Иосифом Сталиным. Это событие стало решающим в его жизни и политической деятельности. Благосклонность Иосифа Виссарионовича дала ему многое:
- назначение на пост 1-го секретаря ЦК Грузии в 1937 году;
- избрание в члены ЦИК, а также в Президиум СССР в 1935 году;
- назначение главой Тбилисского горкома КП Грузии.
На посту лидера в Грузии и Азербайджане Берия завоевывал сердца граждан и соратников, став «любимым руководителем-сталинцем».
За годы его власти в этих республиках стремительно повысилась эффективность народного хозяйства, в Грузии велось активное развитие нефтяной добычи, строительство промышленных объектов, ежегодно открывались новые фабрики и заводы. Именно тогда началось развитие грузинских курортов и республика приобрела статус всесоюзной здравницы.
Сельхозпродукцию стали производить в больших объемах, продажи отдельных ее видов осуществлялись по завышенной стоимости. Благодаря этому грузинское хозяйство стало самым богатым в Советском Союзе.
В 1938 году произошел очередной взлет в карьере Берии — Сталин назначает его главой НКВД, тем самым негласно поставив его на второе место в государстве после себя. Причиной назначения на эту должность некоторые историки называют то обстоятельство, что Сталин и Берия были единомышленниками в тактике управления государством — терроре и уничтожении «врагов народа». Берия принимал активное участие в проводимых репрессиях 1936–1938 годов. За эти годы более 700 тыс. граждан СССР погибли за свое несогласие с политикой Сталина.
Став главой НКВД, Берия начал назначать на руководящие посты подотчетного ему ведомства «своих людей», а затем стал смещать с должностей всех неугодных ему руководителей в Кремле. Таким образом он максимально приблизился к вождю, став его «правой рукой». Исследователи отмечают, что Сталин обращался к нему за советом по любому поводу.
Сблизившись с Иосифом Виссарионовичем, Берия начал восстанавливать в Советском Союзе законность путем остановки сталинских репрессий. Множество без основания обвиненных госслужащих и военных начальников освободились из тюрем.
Однако в годы ВОВ репрессии возобновились, но уже в новом обличье. Став членом Государственного комитета обороны, Берия имел прямой доступ к военно-промышленному потенциалу Советского Союза и жестко им распоряжался. Бывших пленников, шпионов и тех, кто уклонялся от отправки на фронт, арестовывали и публично расстреливали. Ряд историков считают, что без такой жестокости Берии к советским военным победить в этой войне, возможно, не удалось бы.
После войны Берия проводил карательные операции в других странах — бывших союзницах СССР, участницах антигитлеровской коалиции. Люди Берии брали под арест мужчин, отправляя их в концлагеря, где те работали на строго засекреченных военных производствах по изготовлению ядерного оружия.
Нельзя не рассказать и об этом достижении из биографии Берии. Благодаря ему в СССР в 1949 году появилось ядерное оружие, которое впервые испытали в Семипалатинске Казахской ССР, после чего Берия получил Сталинскую премию. Изготовить ядерное оружие удалось благодаря четкой работе разведчиков под предводительством Берии. Они смогли выкрасть у американцев инструкцию по созданию атомной бомбы.
В то время Берия уже был зампредседателя Совмина СССР: он получил назначение на эту должность в 1946 году, став членом «ближнего круга» Сталина. Иосифу Виссарионовичу потребовалось немного времени, чтобы увидеть в нем главного конкурента. Поняв это, Сталин организовал проверки документов в Грузии и начал «чистку». Отношения между ними заметно охладели.
Берия много сил прикладывал к тому, чтобы укрепить свой авторитет, показывая народу, что не является сторонником сталинизма и тоталитарного режима.
Берией и его сподвижниками даже был организован союз с планами по устранению от власти вождя. Но воплощать в жизнь их не пришлось — 5 марта 1953 года абсолютный властитель и вождь народов умер от кровоизлияния в мозг на фоне хронических заболеваний.
После смерти Сталина началась борьба за власть, в ходе которой закончилась деятельность и жизнь Лаврентия Павловича. «Охоту» на Берию организовал Никита Хрущев.
Причины ареста, кому это было выгодно
Суровая и беспринципная борьба за освободившееся кресло главы государства началась уже за несколько дней до смерти Иосифа Сталина, когда только стало известно об обострении его заболеваний. Вождь находился в предсмертном состоянии, а между претендентами на главенствующий пост уже делилась власть.
Шансы занять это кресло были у многих первых лиц государства. На экстренно проведенном собрании (во время обострения болезни Сталина) портфели распределили следующим образом:
- председатель Совета Министров — Георгий Маленков;
- его заместитель, а также глава МВД — Лаврентий Берия;
- глава МИД — Вячеслав Молотов;
- глава Министерства обороны — Николай Булганин;
- руководитель партийного аппарата — Никита Хрущев.
Однако такая первоначальная расстановка далеко не всех устраивала. После смерти вождя претенденты на власть начали новую фазу борьбы.
Арест и устранение Берии
Берия после смерти Сталина имел реальные шансы встать во главе СССР — благодаря тому, что обладал природным умом, хитростью, имел опыт работы в карательных органах и значительную поддержку некоторых членов партии, граждан, был наиболее приближен к вождю при его жизни.
Был у него еще один главный козырь, который оказался в его в руках благодаря работе в спецслужбах, — наличие компромата на каждого своего конкурента. А скрывать им было что, ведь каждый из них был каким-либо образом замешан в репрессиях. После смерти Иосифа Виссарионовича был запущен новый виток развития критики в адрес бывшего вождя и его политики. На этом фоне никто из претендентов на пост главы государства не хотел бы обнародования информации об участии в карательных операциях. Это привело к тому, что конкуренты Берии объединились, чтобы его ликвидировать.
26 июня 1953 года в Кремле состоялось совещание Совмина СССР, где Никита Хрущев поставил вопрос о соответствии Берии его должности. Лаврентия Павловича неожиданно обвинили в антигосударственной деятельности, а также в шпионаже в пользу лондонских властей.
Оппоненту не удалось защититься и оправдаться, хотя в этом не было смысла — причины ареста Берии были надуманными, а уверенность обвинителей в его злодеяниях — непоколебимой.
В зал вошли несколько генералов (во главе был Георгий Жуков), которые произвели арест Берии и вывезли арестанта за пределы Кремля на гарнизонную гауптвахту Московского военного округа, а через сутки перевели в специально оборудованную камеру в бомбоубежище при штабе МВО.
Берию опасались и втайне недолюбливали во многих слоях советского общества, но особенную неприязнь к нему испытывали военные, так как многие видные командиры подверглись проводимым Берией репрессиям, а оставшиеся на свободе — слежке и прослушке. Поэтому считается, что у Жукова были и личные мотивы избавиться от главы МВД.
Заговорщики ожидали возможного сопротивления от сторонников министра. К Кремлю подогнали армейские танки, однако осложнения ситуации не возникло. Следом арестовали и ближайших сподвижников Берии в Москве. Затем в течение нескольких лет ликвидировали многих его соратников, занимавших высокие посты в силовых структурах разных республик Советского Союза.
Казнь Берии
Берия после ареста находился в заключении до декабря 1953 года, когда состоялось специальное судебное заседание Верховного суда, на котором рассматривалось его дело. Бывшего чиновника обвиняли в шпионаже, злоупотреблении властью, моральном разложении (многочисленные связи с женщинами, изнасилования) и многих других злодеяниях. Сначала Берия отрицал все, однако чуть позже признал некоторые грубые нарушения советских законов, которые никак не относились к госизмене. Современники отмечали, что на суде он вел себя грамотно, активно вступал в прения со следствием. Однако были ли реальными вменяемые ему все остальные обвинения, мало кого интересовало. Задача суда была ясна — заговорщикам нужна была смерть Берии.
23 декабря состоялось заключительное закрытое судебное заседание, где Лаврентия Павловича приговорили к смертной казни. Расстрел Берии состоялся в бункере штаба МВО под руководством генпрокурора Советского Союза Романа Руденко.
Арест и казнь Берии стали единственным случаем, когда претендента на высший пост устранили физически. Вероятно, конкурентам действительно было что скрывать, поэтому других мер не нашлось.
После смерти Берии
После расстрела Берии Никите Хрущеву удалось вырваться вперед в гонке за власть и занять лидирующую позицию в партийной иерархии. По словам главного редактора «Известий» и «Комсомольской правды» в 1950-х годах и по совместительству зятя Никиты Сергеевича Алексея Аджубея, после смерти Берии поведение Хрущева сильно изменилось — он стал более уверенным в себе и свободно себя чувствовал в любой ситуации.
Многих историков до сих пор интересует вопрос, мог ли Берия действительно быть причастным к вменяемым ему обвинениям, в частности к госизмене. Достоверно ответить на этот вопрос уже вряд ли кому-то удастся — слишком запутана эта политическая история и слишком мало документов тех годов можно поднять для исследования этого вопроса.
