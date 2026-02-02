Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Многие историки по сей день не прекращают споры о личности одного из самых неоднозначных представителей политической сферы Советского Союза — Лаврентия Павловича Берии. Кем он был — тем, кто погубил сотни тысяч людей, преступником и тираном или хорошим экономистом, хозяйственником, строителем будущего для народа? Поднимем биографию Берии, чтобы в этом разобраться, а также вспомним о причинах ареста и казни Берии. Было ли это кому-то выгодно — читайте в материале NEWS.ru.

Деятельность и власть Берии в СССР

В конце 1920-х годов молодой чекист Берия познакомился с Иосифом Сталиным. Это событие стало решающим в его жизни и политической деятельности. Благосклонность Иосифа Виссарионовича дала ему многое:

назначение на пост 1-го секретаря ЦК Грузии в 1937 году;

избрание в члены ЦИК, а также в Президиум СССР в 1935 году;

назначение главой Тбилисского горкома КП Грузии.

На посту лидера в Грузии и Азербайджане Берия завоевывал сердца граждан и соратников, став «любимым руководителем-сталинцем».

За годы его власти в этих республиках стремительно повысилась эффективность народного хозяйства, в Грузии велось активное развитие нефтяной добычи, строительство промышленных объектов, ежегодно открывались новые фабрики и заводы. Именно тогда началось развитие грузинских курортов и республика приобрела статус всесоюзной здравницы.

Сельхозпродукцию стали производить в больших объемах, продажи отдельных ее видов осуществлялись по завышенной стоимости. Благодаря этому грузинское хозяйство стало самым богатым в Советском Союзе.

В 1938 году произошел очередной взлет в карьере Берии — Сталин назначает его главой НКВД, тем самым негласно поставив его на второе место в государстве после себя. Причиной назначения на эту должность некоторые историки называют то обстоятельство, что Сталин и Берия были единомышленниками в тактике управления государством — терроре и уничтожении «врагов народа». Берия принимал активное участие в проводимых репрессиях 1936–1938 годов. За эти годы более 700 тыс. граждан СССР погибли за свое несогласие с политикой Сталина.

Став главой НКВД, Берия начал назначать на руководящие посты подотчетного ему ведомства «своих людей», а затем стал смещать с должностей всех неугодных ему руководителей в Кремле. Таким образом он максимально приблизился к вождю, став его «правой рукой». Исследователи отмечают, что Сталин обращался к нему за советом по любому поводу.

«Охота» на Берию Фото: Фото из личного архива Е. Коваленко/РИА Новости

Сблизившись с Иосифом Виссарионовичем, Берия начал восстанавливать в Советском Союзе законность путем остановки сталинских репрессий. Множество без основания обвиненных госслужащих и военных начальников освободились из тюрем.

Однако в годы ВОВ репрессии возобновились, но уже в новом обличье. Став членом Государственного комитета обороны, Берия имел прямой доступ к военно-промышленному потенциалу Советского Союза и жестко им распоряжался. Бывших пленников, шпионов и тех, кто уклонялся от отправки на фронт, арестовывали и публично расстреливали. Ряд историков считают, что без такой жестокости Берии к советским военным победить в этой войне, возможно, не удалось бы.

После войны Берия проводил карательные операции в других странах — бывших союзницах СССР, участницах антигитлеровской коалиции. Люди Берии брали под арест мужчин, отправляя их в концлагеря, где те работали на строго засекреченных военных производствах по изготовлению ядерного оружия.

Нельзя не рассказать и об этом достижении из биографии Берии. Благодаря ему в СССР в 1949 году появилось ядерное оружие, которое впервые испытали в Семипалатинске Казахской ССР, после чего Берия получил Сталинскую премию. Изготовить ядерное оружие удалось благодаря четкой работе разведчиков под предводительством Берии. Они смогли выкрасть у американцев инструкцию по созданию атомной бомбы.

Заслуги Берии Фото: Роман Яровицын/ТАСС

В то время Берия уже был зампредседателя Совмина СССР: он получил назначение на эту должность в 1946 году, став членом «ближнего круга» Сталина. Иосифу Виссарионовичу потребовалось немного времени, чтобы увидеть в нем главного конкурента. Поняв это, Сталин организовал проверки документов в Грузии и начал «чистку». Отношения между ними заметно охладели.

Берия много сил прикладывал к тому, чтобы укрепить свой авторитет, показывая народу, что не является сторонником сталинизма и тоталитарного режима.

Берией и его сподвижниками даже был организован союз с планами по устранению от власти вождя. Но воплощать в жизнь их не пришлось — 5 марта 1953 года абсолютный властитель и вождь народов умер от кровоизлияния в мозг на фоне хронических заболеваний.

После смерти Сталина началась борьба за власть, в ходе которой закончилась деятельность и жизнь Лаврентия Павловича. «Охоту» на Берию организовал Никита Хрущев.

Причины ареста, кому это было выгодно

Суровая и беспринципная борьба за освободившееся кресло главы государства началась уже за несколько дней до смерти Иосифа Сталина, когда только стало известно об обострении его заболеваний. Вождь находился в предсмертном состоянии, а между претендентами на главенствующий пост уже делилась власть.

Шансы занять это кресло были у многих первых лиц государства. На экстренно проведенном собрании (во время обострения болезни Сталина) портфели распределили следующим образом:

председатель Совета Министров — Георгий Маленков;

его заместитель, а также глава МВД — Лаврентий Берия;

глава МИД — Вячеслав Молотов;

глава Министерства обороны — Николай Булганин;

руководитель партийного аппарата — Никита Хрущев.

Однако такая первоначальная расстановка далеко не всех устраивала. После смерти вождя претенденты на власть начали новую фазу борьбы.

Лаврентий Берия Фото: Global Look Press

Арест и устранение Берии

Берия после смерти Сталина имел реальные шансы встать во главе СССР — благодаря тому, что обладал природным умом, хитростью, имел опыт работы в карательных органах и значительную поддержку некоторых членов партии, граждан, был наиболее приближен к вождю при его жизни.

Был у него еще один главный козырь, который оказался в его в руках благодаря работе в спецслужбах, — наличие компромата на каждого своего конкурента. А скрывать им было что, ведь каждый из них был каким-либо образом замешан в репрессиях. После смерти Иосифа Виссарионовича был запущен новый виток развития критики в адрес бывшего вождя и его политики. На этом фоне никто из претендентов на пост главы государства не хотел бы обнародования информации об участии в карательных операциях. Это привело к тому, что конкуренты Берии объединились, чтобы его ликвидировать.

26 июня 1953 года в Кремле состоялось совещание Совмина СССР, где Никита Хрущев поставил вопрос о соответствии Берии его должности. Лаврентия Павловича неожиданно обвинили в антигосударственной деятельности, а также в шпионаже в пользу лондонских властей.

Оппоненту не удалось защититься и оправдаться, хотя в этом не было смысла — причины ареста Берии были надуманными, а уверенность обвинителей в его злодеяниях — непоколебимой.

В зал вошли несколько генералов (во главе был Георгий Жуков), которые произвели арест Берии и вывезли арестанта за пределы Кремля на гарнизонную гауптвахту Московского военного округа, а через сутки перевели в специально оборудованную камеру в бомбоубежище при штабе МВО.

Расстрел Берии Фото: РИА Новости

Берию опасались и втайне недолюбливали во многих слоях советского общества, но особенную неприязнь к нему испытывали военные, так как многие видные командиры подверглись проводимым Берией репрессиям, а оставшиеся на свободе — слежке и прослушке. Поэтому считается, что у Жукова были и личные мотивы избавиться от главы МВД.

Заговорщики ожидали возможного сопротивления от сторонников министра. К Кремлю подогнали армейские танки, однако осложнения ситуации не возникло. Следом арестовали и ближайших сподвижников Берии в Москве. Затем в течение нескольких лет ликвидировали многих его соратников, занимавших высокие посты в силовых структурах разных республик Советского Союза.

Казнь Берии

Берия после ареста находился в заключении до декабря 1953 года, когда состоялось специальное судебное заседание Верховного суда, на котором рассматривалось его дело. Бывшего чиновника обвиняли в шпионаже, злоупотреблении властью, моральном разложении (многочисленные связи с женщинами, изнасилования) и многих других злодеяниях. Сначала Берия отрицал все, однако чуть позже признал некоторые грубые нарушения советских законов, которые никак не относились к госизмене. Современники отмечали, что на суде он вел себя грамотно, активно вступал в прения со следствием. Однако были ли реальными вменяемые ему все остальные обвинения, мало кого интересовало. Задача суда была ясна — заговорщикам нужна была смерть Берии.

23 декабря состоялось заключительное закрытое судебное заседание, где Лаврентия Павловича приговорили к смертной казни. Расстрел Берии состоялся в бункере штаба МВО под руководством генпрокурора Советского Союза Романа Руденко.

Арест и казнь Берии стали единственным случаем, когда претендента на высший пост устранили физически. Вероятно, конкурентам действительно было что скрывать, поэтому других мер не нашлось.

Арест и казнь Берии Фото: Александр Рюмин/ТАСС

После смерти Берии

После расстрела Берии Никите Хрущеву удалось вырваться вперед в гонке за власть и занять лидирующую позицию в партийной иерархии. По словам главного редактора «Известий» и «Комсомольской правды» в 1950-х годах и по совместительству зятя Никиты Сергеевича Алексея Аджубея, после смерти Берии поведение Хрущева сильно изменилось — он стал более уверенным в себе и свободно себя чувствовал в любой ситуации.

Многих историков до сих пор интересует вопрос, мог ли Берия действительно быть причастным к вменяемым ему обвинениям, в частности к госизмене. Достоверно ответить на этот вопрос уже вряд ли кому-то удастся — слишком запутана эта политическая история и слишком мало документов тех годов можно поднять для исследования этого вопроса.

