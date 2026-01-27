В Грузии сорвался первый за 25 лет концерт группы t.A.T.u.

В Грузии сорвался первый за 25 лет концерт группы t.A.T.u. В Тбилиси отменили запланированный на 30 января концерт группы t.A.T.u.

Первый за четверть века концерт воссоединившейся культовой группы t.A.T.u. отменили в Грузии без объяснения причин, сообщается на сайте билетной платформы Biletebi.ge. Запланированное на 30 января выступление в Тбилисском дворце спорта не состоится, а покупателям предложили вернуть деньги за билеты.

Мероприятие группы t.A.T.u отменено, — говорится в сообщении.

В некоторых источниках выдвигается версия, что причиной отмены могло стать предыдущее выступление артисток в Крыму, однако официального подтверждения этому нет. Концерт должен был стать знаковым событием — первым визитом российской группы в Грузию за последние 25 лет.

Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Московском международном Доме музыки, запланированный на 6 марта, был отменен по решению организаторов. Директор певицы сообщил, что мероприятие перенесено на декабрь 2026 года. Точные причины отмены он не стал раскрывать.

Позднее в Москве отменили премьеру спектакля «Демократия!» по пьесе Иосифа Бродского, который должен был состояться на стоянке торгового центра «Europolis Ростокино». Зрителям сообщили, что причиной стали технические проблемы. В постановке режиссера Евгения Цыганова были задействованы известные артисты, а также планировалась онлайн-трансляция.