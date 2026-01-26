Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 21:34

В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
В Москве отменили премьеру спектакля «Демократия!» по пьесе Иосифа Бродского, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным издания, зрители получили письмо, в котором указано, что спектакль отменен из-за технических причин.

Планировалось, что спектакль состоится 28 января на стоянке торгового центра «Europolis Ростокино» в Москве. Петербургский музей «Полторы комнаты» имени Иосифа Бродского намеревался организовать прямую трансляцию представления.

Режиссером постановки выступил известный актер Евгений Цыганов, исполнивший главные роли в сериалах «Первый номер» и фильме «Мастер и Маргарита». Среди артистов, задействованных в спектакле, числятся Александр Кузнецов, Василий Михайлов, Денис Самойлов, Мария Шалаева и Стефани Елизавета Бурмакова.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве приостановлена. На официальном сайте певицы мероприятие остается в афише, но при попытке перейти к покупке появляется сообщение об ошибке «Элемент не найден».

