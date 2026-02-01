Стармер признался, что у него есть личная игрушка лабубу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай признался, что знаком с лабубу. В интервью ITV News он уточнил, что у него есть маленькая игрушка-монстр «для себя».

Не думаю, что с моими детьми она проживет долго, — сказал глава правительства.

Стармер также отметил, что Китай согласился снять санкции в отношении ряда британских политиков. Он добавил, что договоренность была достигнута в ходе его визита в Пекин, где прошли встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и другими официальными лицами.

Премьер добавил, что вопрос санкций был одним из ключевых пунктов переговоров. По его словам, китайская сторона подтвердила готовность отменить ограничения, введенные ранее против депутатов и экспертов, критиковавших политику Пекина в области прав человека.

На встрече также затрагивались темы безопасности, экономических отношений и необходимости «снижать напряженность» между странами, подчеркнул Стармер. Он заявил, что Лондон намерен выстраивать прагматичный диалог с Китаем, не отказываясь от принципиальных позиций.

Ранее стало известно, что более половины жителей Британии (51%) выступают за смену лидера правящей Лейбористской партии — Стармера. Лишь каждый пятый участник (21%) одобряет деятельность премьера.