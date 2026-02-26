Директора ЧОП задержали после нападения с ножом в школе Прикамья

Директора частного охранного предприятия задержали по делу о нападении с ножом в школе Пермского края, сообщили в Следственном комитете. Дело возбудили по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Следственными органами СК России по Пермскому краю в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетнего в школе города Александровска предъявлено обвинение директору частного охранного предприятия. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. «в». ч. 2 ст. 238 УК РФ). <…> Следователем СК России обвиняемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом в Пермском крае. Оно связано со статьями о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Для оказания помощи раненому из Перми прибудет самолет санавиации с хирургом и анестезиологами.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что получивший ножевые ранения подросток находится в стабильном состоянии. Врачи провели операцию и подготовили пациента к транспортировке в Пермь.