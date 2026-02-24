Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 16:56

Девушку из Пскова задержали по делу о поножовщине в школе Пермского края

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Пскова задержана за пособничество по делу о нападении в школе города Александровска Пермского края, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По данным ведомства, 16-летняя девушка общалась с устроившим резню подростком в мессенджере. Она давала 13-летнему юноше указания и рекомендации по расправе над сверстниками, передает ТАСС.

Следствием установлено, что в феврале 2026 года 16-летняя девушка из Пскова в ходе переписки в одном из мессенджеров содействовала 13-летнему жителю города Александровска Пермского края советами, рекомендациями и указаниями по совершению убийства сверстников, — говорится в заявлении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела о нападении на школьника в Пермском крае. Глава ведомства также потребовал данные об обстоятельствах инцидента.

Как предположил адвокат Вадим Багатурия, устроившему поножовщину в школе № 1 города Александровска не грозит уголовная ответственность, поскольку он еще не достиг 14-летнего возраста. В сложившейся ситуации решающую роль будет играть психическое состояние ребенка.

