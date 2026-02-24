В Пермском крае суд вынес решение по делу об отравлении 87 человек в кафе

В Кунгуре суд приговорил владельца кафе, где отравились 87 человек, к штрафу, сообщила пресс-служба управления СК по Пермскому краю в своем Telegram-канале. Мужчину признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Кунгуре состоится суд над местным бизнесменом, обвиняемым в отравлении 87 человек. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. По данным следствия, он является владельцем кафе, где шаурму готовили и продавали с грубыми нарушениями санитарных норм. У пострадавших диагностировали сальмонеллез и сопутствующие заболевания. Имущество обвиняемого было арестовано на сумму более 800 тыс. рублей.

До этого в Подмосковье было зафиксировано массовое отравление после употребления в пищу приготовленной конины. По предварительной информации, причиной стал ботулизм. Продукт был куплен в Костромской области и приготовлен 4 января. После совместного приема пищи в больницы доставили восемь пострадавших.