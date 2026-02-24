Зимняя Олимпиада — 2026
Подросток попал в больницу после поножовщины в автобусе

В Башкирии подростка ранили ножом в автобусе из-за спора в интернете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юноша ранил ножом подростка в автобусе в Башкирии, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Ребенок попал в больницу в среднетяжелом состоянии.

Инцидент произошел в населенном пункте Юмагузино. Причиной поножовщины в транспорте стала ссора между молодыми людьми в интернете.

Ранее сообщалось, что дворника из Санкт-Петербурга задержали в качестве подозреваемого в нападении с ножом на мужчину у продуктового магазина. Инцидент произошел ранним утром 21 февраля на улице Евгения Шварца. В полицию поступил сигнал о массовой драке четверых человек, в ходе которой один из участников получил тяжелое ранение.

19 февраля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом в Пермском крае. Оно инициировано по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Днем ранее, 18 февраля в одной из школ Ачитского района ученик девятого класса явился на занятия с пневматическим пистолетом и ножами. Оружие у подростка было изъято.

