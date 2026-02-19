Зимняя Олимпиада — 2026
В Пермском крае возбудили уголовное дело после поножовщины в школе

СК возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
СК возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. Оно связано со статьями о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что семиклассник ранил сверстника ножом в одной из школ Александровска. По его словам, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Он добавил, что для оказания помощи раненому из Перми прибудет самолет санавиации с хирургом и анестезиологами.

До этого сообщалось, что в одной из школ Ачитского района ученик девятого класса явился на занятия с пневматическим пистолетом и ножами. Оружие у подростка было изъято благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудника охраны. В ходе разбирательства выяснилось, что пистолет школьник приобрел самостоятельно.

