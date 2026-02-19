Школьник ранил ножом сверстника в одной из школ Пермского края Школьник попал в больницу после нападения сверстника с ножом в Александровске

Семиклассник ранил сверстника ножом в одной из школ Александровска, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Он добавил, что для оказания помощи раненому из Перми прибудет самолет санавиации с хирургом и анестезиологами.

Семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое, — написал Махонин.

Ранее в Набережных Челнах ученик пришел в школу с ножом и напал на одноклассника. Поводом для резни послужил давний конфликт между подростками, который продолжался с осени. Педагоги вмешались и остановили драку. В результате инцидента пострадавших нет.

До этого в Иркутской области 12-летний ученик подрался с уборщицей в школе за право уйти с уроков без разрешения. Инцидент произошел в городе Черемхово 4 февраля. По данным пресс-службы иркутского МВД, в этом случае обе стороны применили силу.

11 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе 14-летнего семиклассника, который пришел в школу с пневматическим пистолетом, топором и ножом, отправили под домашний арест. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «Халатность».