Подросток устроил потасовку с уборщицей в школе Ученик подрался с уборщицей в школе под Иркутском за право уйти с уроков

В Иркутской области 12-летний ученик подрался с уборщицей в школе за право уйти с уроков без разрешения, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в городе Черемхово 4 февраля.

По предварительной информации, уборщица увидела, что подросток собрался домой без разрешения учителей, и попыталась остановить его. Школьник в ответ начал кричать, материться и попытался ударить женщину. По данным пресс-службы иркутского МВД, в этом случае обе стороны применили силу.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил отменить домашние задания на выходные и учебу по субботам. Политик призвал снизить нагрузку на школьников и педагогов, оставив на эти дни лишь творческие и спортивные занятия. По его мнению, домашняя работа не должна сводиться к механической зубрежке или использованию нейросетей.

До этого в Нефтеюганске 16-летний подросток сжег четыре автомобиля, на которых была патриотическая символика. Юноша действовал по указаниям телефонных мошенников. Они убедили подростка, что счета его семьи взломаны и ему грозит уголовное преследование за поддержку ВСУ. Под влиянием угроз он перевел 200 тыс. рублей с карты матери на счета преступников и поджег автомобили.