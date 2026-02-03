Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:53

Подросток устроил поджог четырех авто с патриотической символикой

В Нефтеюганске 16-летний юноша под влиянием мошенников поджег четыре авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Нефтеюганске 16-летний подросток сжег четыре автомобиля, на которых была патриотическая символика, сообщили в пресс-службе управления МВД России по ХМАО (Югра). Юноша действовал по указаниям телефонных мошенников.

Злоумышленники, притворившись сотрудниками школы, вступили в контакт с несовершеннолетним. В результате они завладели его паспортными данными, намереваясь использовать их в своих интересах. Мошенники убедили подростка, что счета его семьи взломаны, и ему грозит уголовное преследование за поддержку ВСУ. Под влиянием угроз он перевел 200 тыс. рублей с карты матери на счета преступников и поджег автомобили.

Сейчас расследование завершено, четыре уголовных дела по статье о преднамеренном уничтожении имущества направлены в суд. Подросток, ставший жертвой обмана, может быть осужден на срок до пяти лет лишения свободы в соответствии с законами России.

Ранее в Балашихе произошла попытка поджога в торговом центре на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный. Неизвестная облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и угрожала поджогом здания. Очевидцы задержали нарушительницу до прибытия полиции. Выяснилось, что это была 16-летняя девушка, которая действовала под влиянием неизвестных лиц.

