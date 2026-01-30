Девушка разлила горючую смесь в подмосковном ТЦ и угрожала его сжечь В Балашихе подросток попыталась сжечь ТЦ по наводке мошенников

В пятницу, 30 января, в Балашихе неизвестная попыталась устроить пожар в торговом центре, расположенном на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Очевидцы вмешались и задержали нарушительницу, после чего передали ее прибывшим полицейским.

По информации ведомства, девушка облила помещение на цокольном этаже легковоспламеняющейся жидкостью и угрожала поджогом здания. Нарушительницей оказалась 16-летняя подросток. В разговоре с полицейскими она призналась, что действовала под влиянием неизвестных лиц, Вследствие этого инцидента против нее было возбуждено несколько уголовных дел.

