Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 16:16

Девушка разлила горючую смесь в подмосковном ТЦ и угрожала его сжечь

В Балашихе подросток попыталась сжечь ТЦ по наводке мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В пятницу, 30 января, в Балашихе неизвестная попыталась устроить пожар в торговом центре, расположенном на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Очевидцы вмешались и задержали нарушительницу, после чего передали ее прибывшим полицейским.

По информации ведомства, девушка облила помещение на цокольном этаже легковоспламеняющейся жидкостью и угрожала поджогом здания. Нарушительницей оказалась 16-летняя подросток. В разговоре с полицейскими она призналась, что действовала под влиянием неизвестных лиц, Вследствие этого инцидента против нее было возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в в Санкт-Петербурге у торгового центра «Академ-Парк» группа подростков открыла стрельбу из пневматического оружия. В результате пострадала случайная прохожая, которая получила ранение в голову. Полиция прибыла на место происшествия спустя полчаса после вызова. Личности хулиганов были оперативно установлены.

Подмосковье
поджоги
торговые центры
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»
В Госдуме сделали радикальное предложение о законе тишине для всей России
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
«Не будет катастрофой»: Грушко об отказе США продлить СНВ-3
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.