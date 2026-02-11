Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 18:58

Школьник пришел на занятия с пистолетом, топором и ножом

В ХМАО подросток попал под домашний арест за угрозу бойни в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе 14-летнего семиклассника, который пришел в школу с пневматическим пистолетом, топором и ножом, отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «Халатность».

Подросток пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором <...> ранее школьник высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы, – сообщили в ведомстве.

Тем временем появилась информация, что в Анапском индустриальном техникуме начал работать мобильный психологический центр. В результате стрельбы, которую открыл несовершеннолетний студент, погиб охранник.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов выразил мнение, что в связи с ростом числа нападений в образовательных учреждениях необходимо обеспечить школы квалифицированными психологами. По его словам, инциденты, аналогичные стрельбе в колледже Анапы, нужно предотвращать заблаговременно.

