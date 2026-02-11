Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:49

В Совфеде предложили две инициативы после стрельбы в колледже Анапы

Сенатор Гибатдинов призвал обеспечить школы квалифицированными психологами

Айрат Гибатдинов Айрат Гибатдинов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
В связи с ростом числа нападений в образовательных учреждениях необходимо обеспечить школы квалифицированными психологами, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, инциденты, аналогичные стрельбе в колледже Анапы, нужно предотвращать заблаговременно.

К сожалению, мы получили очередное ЧП в учебном заведении — стрельба в техникуме в Анапе. Снова есть пострадавшие, погиб человек. И вновь начинаются разговоры формата: «Каждой школе — по сотруднику Росгвардии, и тогда все проблемы решатся». Не решатся. Невозможно обеспечить каждое учреждение росгвардейцем. Необходимо усилить работу по обеспечению школ квалифицированными психологами и комплектованию подразделений ПДН в полиции. Потому что работать здесь нужно на упреждение, на профилактику, а не когда уже все произошло, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что у местных властей не хватает денег на наем квалифицированных охранников для школ. Кроме того, по словам сенатора, даже самый опытный и профессиональный сотрудник не сможет проверить всех учеников, когда их количество исчисляется сотнями, а иногда и тысячами.

Также предлагаю передать полномочия по обеспечению охраны школ на региональный уровень. Это приведет к финансированию региона целевыми средствами. Как показывает анализ всех этих ЧП со скулшутингом, за оружие берутся подростки определенного склада характера — замкнутые, имеющие сложности в общении со сверстниками и порой учителями. Задолго до трагедий они нередко подают невербальные сигналы, что есть проблема. Например, начинают одеваться не так, как принято в молодежной среде, и перестают учиться, — резюмировал Гибатдинов.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после инцидента со стрельбой в индустриальном техникуме Анапа. В результате происшествия погиб один человек.

