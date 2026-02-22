Часть школьников в России останется без обществознания: что известно

С 1 сентября 2026 года восьмиклассники в России больше не будут изучать обществознание, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Что об этом известно, почему этот предмет убрали из программы?

Почему обществознание убрали из программы средних классов

Министр отметил, что изменение школьной программы по обществознанию займет два года. С осени 2025-го этот предмет изучали только ученики 8–11-х классов, а с сентября 2026-го он останется в программе только с 9-го класса. По словам Кравцова, единые учебники по обществознанию готовы. О работе над ними министр говорил в мае 2025 года.

«Параллельно начата разработка государственных учебников, и у нас завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5–9-х классов, а также для учебников обществознания с 9-го по 11-й класс. И действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — рассказывал Кравцов.

В феврале прошлого года сообщалось, что обществознание останется в программах 8-х классов до 1 сентября 2026 года, соответствующий приказ Минпросвещения был опубликован на портале правовой информации. В 6–7-х классах предмет был удален из школьной программы с 1 сентября 2025 года. Программа по обществознанию в 9-м классе составит 34 часа, то есть один урок в неделю.

При этом, согласно приказу Минпросвещения, общее число часов, рекомендованных для изучения истории, было увеличено с 340 до 476 с 1 сентября 2025 года. Дополнительные часы были добавлены за счет сокращения преподавания обществознания.

Отменят ли ЕГЭ по обществознанию

Обществознание — один из самых популярных предметов ЕГЭ по выбору, это подтверждают и данные Рособрнадзора. ЕГЭ по обществознанию необходим для поступления в вуз на многие социально-экономические специальности.

Официальных комментариев о судьбе ЕГЭ по обществознанию пока нет, но эксперты не видят причин для его отмены.

«Утвержденные изменения не являются основанием для отмены экзамена. ЕГЭ основывается прежде всего на материале 10–11-х классов, но лишь с учетом концентрической системы», — комментировал РБК репетитор Станислав Пчелинцев.

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский при этом сообщил «Коммерсанту», что ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления в вузы на ряд направлений, где сейчас сдают обществознание.

«Это долгожданное решение, о нем давно просило историческое сообщество. Все понимают, что исторические знания необходимы для получения высшего образования по большинству гуманитарных и социально-экономических специальностей», — отметил Могилевский.

До этого ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил президенту России Владимиру Путину сделать ЕГЭ по истории обязательным экзаменом для всех абитуриентов социально-экономических и гуманитарных направлений.

«Сегодня значительная часть ребят, поступающих в гуманитарные вузы, в том числе на юридические факультеты, сдают обществознание. Содержательно было бы важнее, если бы ребята готовились к истории», — пояснил он.

