24 февраля 2026 в 18:18

Американская авиация окружила Иран после женевских переговоров

США разместили более 150 самолетов вблизи Ирана после переговоров в Женеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты нарастили военное присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ полетных данных. Переброска сил произошла после переговоров Вашингтона и Тегерана в Женеве 17 февраля.

Масштабность сосредоточенных сил означает, что американские военные могут выполнить любое решение [президента США Дональда] Трампа — от продолжительной, высокоэффективной кампании до более целенаправленных, ограниченных ударов, — говорится в публикации.

WP отмечает, что текущее присутствие американских войск в регионе является крупнейшим со времен операции в Ираке в 2003 году. Ранее греческая газета Proto Thema сообщила о прибытии авианосца USS Gerald R. Ford на базу на Крите. В январе в Белом доме предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против Ирана, рассчитывая при этом на дипломатическое урегулирование.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг слухи о подготовке временного ядерного соглашения с США. Он назвал сообщения СМИ безосновательными и подчеркнул, что стороны находятся лишь на стадии обмена мнениями. При этом дипломат подтвердил готовность Тегерана к переговорам при наличии реальной перспективы результата.

