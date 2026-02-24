В Совфеде нашли способ повлиять на передачу ядерного оружия Украине Косачев: Россия подключит дипломатов к решению ядерного вопроса с Украиной

Россия планирует использовать парламентскую дипломатию в ответ на возможное предоставление Украине ядерного оружия Францией и Великобританией, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с информационной службой «Вести». Сенатор также отметил, что прямых контактов с Лондоном и Парижем сейчас нет.

В условиях этой чрезвычайной ситуации мы, парламентарии, что можем сделать? Мы можем задействовать наши механизмы парламентской дипломатии. <...> Так или иначе, мы имеем возможность обращаться к нашим коллегам только посредством дипломатических каналов. <...> Эта ситуация должна выглядеть не менее чрезвычайной и не менее тревожной, чем для нас в России, — сказал Косачев.

Сенатор выразил надежду, что зарубежные дипломаты обратят внимание на ситуацию и зададут вопросы своим руководителям. В лучшем случае они потребуют, чтобы те взяли на себя ответственность за свои действия или попытки действий, заключил Косачев.

Ранее сенатор предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Косачев подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными.