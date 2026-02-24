Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 19:27

В Совфеде нашли способ повлиять на передачу ядерного оружия Украине

Косачев: Россия подключит дипломатов к решению ядерного вопроса с Украиной

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия планирует использовать парламентскую дипломатию в ответ на возможное предоставление Украине ядерного оружия Францией и Великобританией, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с информационной службой «Вести». Сенатор также отметил, что прямых контактов с Лондоном и Парижем сейчас нет.

В условиях этой чрезвычайной ситуации мы, парламентарии, что можем сделать? Мы можем задействовать наши механизмы парламентской дипломатии. <...> Так или иначе, мы имеем возможность обращаться к нашим коллегам только посредством дипломатических каналов. <...> Эта ситуация должна выглядеть не менее чрезвычайной и не менее тревожной, чем для нас в России, — сказал Косачев.

Сенатор выразил надежду, что зарубежные дипломаты обратят внимание на ситуацию и зададут вопросы своим руководителям. В лучшем случае они потребуют, чтобы те взяли на себя ответственность за свои действия или попытки действий, заключил Косачев.

Ранее сенатор предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Косачев подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными.

Константин Косачев
Россия
Украина
ядерное оружие
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Opel отзовет тысячи машин из-за смертельно опасных подушек
В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика
Проживающие в Грузии россияне задумались о переезде
Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России
Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов
«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины
Стало известно, как на воробьев действует жизнь в городе
Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией
Герой России объяснил, почему расширение «ядерного клуба» недопустимо
Эндокринолог озвучила новую причину хронического запора
На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения
В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ
Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше
Военэксперт объяснил, почему Запад хочет передать Украине ядерное оружие
Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей
На Украине певицу Чичерину приговорили к 12 годам колонии
Собака вернулась домой без девятилетней хозяйки, которую не могут найти
Лондону объяснили, кого он подставил новыми антироссийскими санкциями
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.