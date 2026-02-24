Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 20:27

Проживающие в Грузии россияне заявили о риске отъезда из-за нового закона

Грузия, Тбилиси
Россияне, проживающие в Грузии, выражают обеспокоенность возможным массовым отъездом из страны из-за ужесточения правил трудовой деятельности, сообщает РИА Новости. Тбилисский предприниматель Дарья Назарова, владелица smm-агентства, рассказала агентству, что ее знакомые уже обсуждают варианты переезда на фоне законодательных нововведений.

Часть людей может принять решение о закрытии малого бизнеса и переезде. Мои друзья, например, уже начали обсуждать этот вопрос. Среди иностранцев, работающих через грузинское индивидуальное предпринимательство с заказчиками за пределами страны, сохраняется неопределенность, — высказалась она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности властей способствовать переселению в страну иностранных граждан, придерживающихся традиционных ценностей, а также обладающих востребованными профессиями или выдающимися достижениями в науке, спорте и культуре. Глава государства отметил, что соответствующая работа уже ведется.

Кроме того, посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что за 2025 год диппредставительство в Париже приняло 170 обращений от граждан Франции с просьбой о предоставлении российского паспорта. Дипломат отметил, что в основном это семьи с детьми, которые стремятся уехать от западной пропаганды, проникающей уже и в младшие классы школ.

