17 марта 2026 в 13:25

В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров

Депутат Свинцов: запрет мессенджеров не грозит России политическим кризисом

Запрет популярных мессенджеров не грозит России политическим кризисом, так как в стране существует большое множество других сервисов, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов на пресс-конференции «Пейджеры и таксофоны. На что готовы россияне из-за ограничений связи» в пресс-центре информагентства «Национальная Служба Новостей». Так он ответил на вопрос от NEWS.ru, возможны ли в РФ волнения, подобные тем, что происходили в прошлом году в Непале после запрета мессенджеров.

Во-первых, у нас огромное количество разных сервисов. Никакого тотального запрета нет, не предвидится и не будет. У нас есть огромное количество ресурсов, которые мы все используем, любим и ценим. Постепенный переток аудитории с одного ресурса в другой — это нормальная практика. Но хочу задать вопрос: кто помнит, что такое Viber? Или ICQ? Или LiveJournal? То есть это нормальная практика, когда что-то отваливается, а что-то новое приходит, — отметил Свинцов.

Депутат добавил, что сейчас наступает благоприятное время для отечественных IT-компаний. При создании качественных продуктов и соблюдении российского законодательства разработчики могут рассчитывать на налоговые льготы и поддержку государства. Депутат призвал создавать достойные аналоги зарубежным продуктам и тогда, по его мнению, россияне будут пользоваться ими с удовольствием.

Ранее Свинцов сообщал, что связь в Москве пропадала из-за перенастройки маршрутизации трафика. По его словам, в настоящее время ситуация с перебоями в центре столицы урегулировалась. Он отметил, что все подобные технические работы занимают неделю или чуть больше времени.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

