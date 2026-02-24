«Работают в сговоре»: сенатор о планах Европы передать Киеву ядерную бомбу Косачев: Британия и Франция работают в сговоре с Киевом по вопросу ядерной бомбы

Великобритания и Франция работают в «тесном сговоре» с Киевом по вопросу передачи Украине ядерного оружия, высказал мнение заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, которые передает ТАСС, стороны ведут обсуждения в отрыве от демократических институтов.

Косачев подчеркнул, что Великобритания и Франция, будучи ядерными державами, несут особую ответственность за глобальную стабильность. Однако вместо урегулирования конфликта они выступают главными спонсорами его эскалации и готовы перевести противостояние в ядерную плоскость, отметил он.

Нет также сомнений в том, что они работают, с одной стороны, в отрыве от тех демократических институтов, которые существуют в соответствующих странах, но в тесном сговоре как между собой, так и с властями Украины, — констатировал сенатор.

По мнению сенатора, появление у Киева ядерного арсенала попытаются выдать за собственную разработку. Однако, как подчеркнул Косачев, без внешней помощи у Украины нет и не может быть возможностей для самостоятельного создания такого оружия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы Европы передать Украине ядерную бомбу вопиющим образом нарушают международное право. Так он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки РФ, что Париж и Лондон прорабатывают вопрос передачи данного оружия Киеву.