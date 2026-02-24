Транспортный эксперт назвал цель создания самолета «Байкал»

Новый многоцелевой самолет «Байкал», разработанный в России, позволит значимо улучшить логистику в стране, заявил NEWS.ru эксперт в сфере транспорта Сергей Храпач. По его словам, новое судно приходит на смену советскому Ан-2, спроектированному еще в 1947 году.

В настоящее время потребность во внутренних перевозках не утратила актуальности, а парк самолетов Ан-2 выведен из эксплуатации. Поэтому возникла необходимость производства аналога, которым и стал самолет «Байкал», оснащенный двигателем российского производства. Реализация проекта, как минимум, исключает зависимость России от импортных самолетов такого класса, производство полного цикла формирует рабочие места для высококвалифицированных специалистов, — указал Храпач.

Также, по его мнению, запуск производства ЛМС-901 «Байкал» станет очередным значимым драйвером развития региональной экономики, включая подготовку инженерных кадров, повышение производительности труда, увеличение рабочих мест и налоговых отчислений.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявлял, что перед российским авиапромом стоит цель полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами. По его данным, этот процесс должен завершиться к 2030 году.