У верховного лидера Ирана появился новый советник

Бывший глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи стал военным советником верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, передает MEHR. Хаменеи ранее подписал соответствующий указ.

Ранее Резаи заявлял, что Иран выдвинул два обязательных условия, на которых готов рассматривать вопрос о завершении боевых действий. По его словам, Тегеран ожидает, что США выплатят компенсации за нанесенный Ирану ущерб. Второе требование — вывод всех американских военных баз из акватории Персидского залива. Резаи подчеркнул, что только при наличии стопроцентных гарантий безопасности, которые невозможны без ухода США из региона, Иран готов обсуждать прекращение огня.

Впоследствии официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани заявила, что более 61 тыс. гражданских объектов получили повреждения в результате ударов США и Израиля по территории Ирана. Из них свыше 18 тыс. объектов приходятся на Тегеран.