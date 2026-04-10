КСИР отчитался о своей деятельности за период перемирия КСИР: иранская армия не атаковала ни одну страну с момента заключения перемирия

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с официальным заявлением относительно военной активности Тегерана после объявления режима прекращения огня. Элитные подразделения иранской армии утверждают, что за этот период не было произведено ни одного ракетного или беспилотного удара по какой-либо стране.

В КСИР подчеркнули, что любые возможные атаки, которые могут быть кому-либо приписаны, не имеют к Ирану никакого отношения. Более того, военные указали, что если иранская армия действительно нанесет удар по какой-либо цели, этот факт будет официально подтвержден.

Вооруженные силы Исламской Республики в течение периода прекращения огня до сих пор не запускали ракеты и не наносили удары беспилотниками ни по одной стране, — говорится в заявлении корпуса.

Тегеран фактически предупреждает о возможных попытках ложных обвинений. Он заранее отвергает свою причастность к каким-либо необъявленным атакам в период перемирия.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что главным условием безопасного судоходства в Ормузском проливе является соблюдение условий перемирия со стороны Соединенных Штатов. По его словам, работа на этом водном пути осуществляется на основе установленных инструкций.