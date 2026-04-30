Учитель совратил школьницу, пообещав высокие оценки

Британского учителя Кларка Иствуда признали виновным в сексуальной связи с ученицей, сообщает Daily Star. По информации журналистов, преподаватель пообещал несовершеннолетней высокие баллы на экзамене в обмен на времяпрепровождение.

По данным издания, на следующий день после встречи 52-летний мужчина отвез ученицу в аптеку за экстренной контрацепцией. Позже школьница рассказала о произошедшем родителям. Учителя после разбирательств уволили.

В суде Кларк Иствуд признал свою вину. Ему назначили год лишения свободы условно и внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Ранее стало известно об интимной связи между 34-летней учительницей и 13-летним учеником. Это случилось в штате Колорадо США. Женщина преподавала в школах города Грили на различных должностях, в том числе работала секретарем и тренером. Во время допроса она призналась, что была одержима подростком и ревновала его к сверстницам. Американке предъявлены обвинения в совращении несовершеннолетнего, а сама она находится под следствием.