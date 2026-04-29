КСИР мог сместить Хаменеи, топ-нефтяник спонсировал экстремизм: что дальше

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) мог установить контроль над Ираном, бывшая американская телеведущая раскритиковала популярный совет для онкобольных, в Югре задержали директора нефтяной фирмы за финансирование экстремистов — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как КСИР мог захватить власть в Иране

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) мог установить контроль над Ираном, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, война с Израилем и Соединенными Штатами в результате привела к доминированию военных командиров во всех сферах управления.

Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, по словам источников, лишь легитимизирует решения генералов, а не отдает собственные директивы. Реальная власть сосредоточена в руках Высшего совета национальной безопасности, канцелярии верховного лидера и КСИР, причем последний доминирует как в военной стратегии, так и в политике, утверждают собеседники агентства.

«Моджтаба Хаменеи по-прежнему находится на вершине системы, но три человека, знакомые с внутренними обсуждениями, говорят, что его роль в основном заключается в легитимизации решений, принимаемых его генералами», — говорится в публикации.

Как пишет Reuters, это создает сложности в переговорном процесс: иранской стороне требуется до трех дней на ответ из-за отсутствия единого центра принятия решений. Ключевой фигурой называют командующего КСИР Ахмада Вахиди.

«Иранцы реагируют крайне медленно. По всей видимости, единой структуры, принимающей решения, не существует. Иногда им требуется от двух до трех дней, чтобы отреагировать», — рассказал высокопоставленный пакистанский чиновник, ознакомленный с ходом переговоров между Ираном и США.

27 апреля Иран передал США предложение о прекращении огня и урегулировании ситуации в Ормузском проливе, отложив ядерный вопрос. Вашингтон настаивает на обратном. Госсекретарь США Марко Рубио назвал главным препятствием «расколотое» руководство Ирана, где абсолютную власть имеют сторонники жесткой линии.

Почему совет «жить одним днем» приносит онкобольным вред

Бывшая американская телеведущая и писательница Аннабелль Гурвич в интервью радиостанции WTOP раскритиковала популярный совет для онкобольных, который предполагает жизнь одним днем. У нее в 2020 году диагностировали рак легких четвертой стадии.

По ее словам, ей не близка рекомендация жить одним днем, которую часто дают людям с таким диагнозом. Вместо этого она отметила, что предпочитает воспринимать каждый день так, будто он не последний.

«Лучший и более гуманный подход — это проживать каждый день как первый день своей жизни, с любопытством ожидая того, что ждет впереди», — призналась писательница.

В свою очередь врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала NEWS.ru, какие шаги следует предпринимать людям, чьим близким диагностировали онкологическое заболевание. Она объяснила, что это не только тяжелое эмоциональное испытание, но и повод всерьез задуматься о собственном здоровье.

Первым делом она порекомендовала собрать максимально полную информацию о заболеваниях родственников. Важно зафиксировать не только случаи рака, но и другие хронические болезни, возраст, в котором они проявились. Эта информация станет основой для разговора с врачом.

Следующий шаг — визит к терапевту или онкологу. Вооружившись данными о семейной истории, следует обсудить, какие виды рака наиболее вероятны в вашем случае, с какой периодичностью нужно проходить обследования, а также какие анализы и скрининги необходимы в первую очередь.

Третьим шагом Гурвич назвала корректировку образа жизни, а четвертым — регулярное прохождение скринингов и обследований. По ее словам, важно обращать внимание даже на незначительные симптомы. Это позволит выявить рак на ранней стадии и своевременно приступить к лечению.

Как нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа задержали директора нефтесервисной компании за финансирование экстремистской организации, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, руководитель фирмы переводил за рубеж многомиллионные транши, на которые запрещенные в РФ сообщества закупали оружие и снаряжение.

По данным следствия, глава нефтесервисной компании в сговоре с другими лицами организовал финансирование экстремистов, используя служебное положение и сложную схему. Он извлекал многомиллионные суммы из хозяйственного оборота целой сети связанных коммерческих фирм через подставное премирование персонала и липовые договоры.

«Денежные средства выводились на территорию иностранного государства с последующей передачей членам экстремистской организации, запрещенной в Российской Федерации, для приобретения вооружения и снаряжения», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.3 УК РФ на основании материалов УФСБ России по Тюменской области. При обысках у 45-летнего обвиняемого изъяли документацию, ценности и другие предметы. Кроме того, следствие наложило арест на имущество стоимостью более 1,5 млн рублей.

Личности возможных соучастников и другие обстоятельства преступления устанавливаются. Самого фигуранта дела заключили под стражу.

