Нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием на миллионы рублей

28 апреля 2026 в 16:53

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа задержали директора нефтесервисной компании за финансирование экстремистской организации, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По данным ведомства, руководитель фирмы переводил многомиллионные транши за рубеж, на которые запрещенные в РФ сообщества закупали оружие и снаряжение.

По данным следствия, глава нефтесервисной компании в сговоре с другими лицами организовал финансирование экстремистов, используя служебное положение и сложную схему. Он извлекал многомиллионные суммы из хозяйственного оборота целой сети связанных коммерческих фирм через подставное премирование персонала и липовые договоры.

Денежные средства выводились на территорию иностранного государства с последующей передачей членам экстремистской организации, запрещенной в Российской Федерации, для приобретения вооружения и снаряжения, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.3 УК РФ на основании материалов УФСБ России по Тюменской области. При обысках у 45-летнего обвиняемого изъяли документацию, ценности и другие предметы. Кроме того, следствие наложило арест на имущество стоимостью более 1,5 млн рублей.

Личности возможных соучастников и другие обстоятельства преступления устанавливаются. Самого фигуранта дела заключили под стражу.

Ранее руководителя спортивной организации в Астрахани заподозрили в финансировании деятельности экстремистской организации. Мужчину задержали. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

