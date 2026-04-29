29 апреля 2026 в 11:03

Онкобольная телеведущая Гурвич раскритиковала совет жить одним днем

Аннабелль Гурвич Аннабелль Гурвич Фото: Lev Radin via www.imago-images.d/Global Look Press
Бывшая американская телеведущая и писательница Аннабелль Гурвич в интервью радиостанции WTOP раскритиковала популярный совет для онкобольных, который предполагает жизнь одним днем. У нее в 2020 году диагностировали рак легких четвертой стадии.

По ее словам, ей не близка рекомендация жить одним днем, которую часто дают людям с таким диагнозом. Вместо этого она отметила, что предпочитает воспринимать каждый день так, будто он не последний.

Лучший и более гуманный подход — это проживать каждый день как первый день своей жизни, с любопытством ожидая того, что ждет впереди, — призналась писательница.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что новые вакцины от рака, доступные российским медицинским учреждениям, будут назначаться пациентам с прогрессирующим заболеванием и метастазами. По его словам, если препарат покажет эффективность, его можно будет использовать для профилактики рецидивов.

Прежде глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что онковакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. По ее словам, препараты не дают побочных эффектов.

Наступление ВС России на Харьков 29 апреля: лютая мясорубка, Купянск
Небо российского города заволокло черным дымом из-за атаки БПЛА
Экономист рассказал, как меньше тратить в магазинах
«Орудие преступления»: Вассерман о «черном списке» Украины
В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар
Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США
Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича
Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате
Ребенок оказался под ударом ВСУ в российском регионе
Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа
ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
