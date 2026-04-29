Онкобольная телеведущая Гурвич раскритиковала совет жить одним днем

Бывшая американская телеведущая и писательница Аннабелль Гурвич в интервью радиостанции WTOP раскритиковала популярный совет для онкобольных, который предполагает жизнь одним днем. У нее в 2020 году диагностировали рак легких четвертой стадии.

По ее словам, ей не близка рекомендация жить одним днем, которую часто дают людям с таким диагнозом. Вместо этого она отметила, что предпочитает воспринимать каждый день так, будто он не последний.

Лучший и более гуманный подход — это проживать каждый день как первый день своей жизни, с любопытством ожидая того, что ждет впереди, — призналась писательница.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что новые вакцины от рака, доступные российским медицинским учреждениям, будут назначаться пациентам с прогрессирующим заболеванием и метастазами. По его словам, если препарат покажет эффективность, его можно будет использовать для профилактики рецидивов.

Прежде глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что онковакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. По ее словам, препараты не дают побочных эффектов.