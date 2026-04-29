Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти

Сбор нефтепродуктов, которые попали на прибрежную территорию Туапсе после пожара на морском терминале из-за атаки БПЛА

Президент России Владимир Путин оценил последствия ударов по Туапсе. Что он сказал, какой эффект это может оказать на экологию, была ли утечка нефти, что сейчас происходит в регионе?

Что Путин сказал об экологических последствиях ударов по Туапсе

Удар ВСУ по энергетическим объектам Туапсе может обернуться последствиями для экологии, заявил Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал президент.

Путин отметил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. Глава государства добавил, что люди справляются с вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за атаки украинских беспилотников 28 апреля, ранее сообщил Кондратьев. В утренние часы к тушению были привлечены 164 человека и 46 единиц техники. Жителей соседних домов эвакуировали.

На территории Туапсинского муниципального округа по поручению Кондратьева с 28 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщили в оперштабе региона.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Дым от пожара в Туапсе после атаки ВСУ Фото: Борис Морозов/РИА Новости

Была ли утечка нефти после ударов по Туапсе

Утечек нефтепродуктов после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в настоящий момент нет, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Для обследования акватории Черного моря направят 40 водолазов.

«Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания <...>. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки», — добавил министр.

Куренков провел оперативное совещание на месте ЧП, где заверил, что все службы нацелены на помощь жителям. Создан резерв сил и средств на случай ухудшения обстановки. Сам глава МЧС в данный момент находится в Краснодарском крае. Он лично контролирует процесс тушения возгораний.

Что сейчас происходит в Туапсе

К 07:05 мск 29 апреля возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовали, сообщил оперштаб Краснодарского края. К этому моменту к ликвидации последствий были привлечены более 300 человек и свыше 70 единиц спецтехники.

В оперативном штабе сообщили, что пожар перекинулся на многоквартирный дом — возгорание ликвидировали. Людей в здании на момент ЧП не было, их эвакуировали накануне.

Площадь возгорания в жилом доме составила 150 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали к 04:40 мск. К утру 29 апреля из домов, расположенных вблизи НПЗ, были эвакуированы 60 человек, в том числе девять детей. Людям предоставили временное размещение в гостиницах.

Все 11 общеобразовательных школ в Туапсе, включая коррекционную, перестали принимать учеников из-за пожара на НПЗ, также отметили в оперштабе. Решение принято в целях безопасности.

С минимальным пребыванием детей на улице и соблюдением мер безопасности работает кадетский корпус. На майские праздники родители заберут кадетов 30 апреля. Временно не работают детские сады № 22 и № 25. Три детских сада работают в режиме дежурных групп. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом обстановки.

