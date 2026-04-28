В МЧС озвучили оперативные данные о возможности утечек нефти в Туапсе Глава МЧС Куренков: утечек нефти с НПЗ в Туапсе в данный момент не зафиксировано

Утечек нефтепродуктов после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в настоящий момент нет, уточнил глава МЧС России Александр Куренков в беседе с журналистами. Для обследования акватории Черного моря направят 40 водолазов.

Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания […]. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки, — добавил глава ведомства.

Куренков провел оперативное совещание на месте ЧП, где заверил, что все службы нацелены на помощь жителям. Создан резерв сил и средств на случай ухудшения обстановки. Сам глава МЧС в данный момент находится в Краснодарском крае. Он лично контролирует процесс тушения возгораний.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет, в регионе справляются с вызовами. При этом подобные удары по гражданской инфраструктуре со стороны Киева становятся все чаще, уточнил президент.