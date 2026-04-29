Наступление ВС России на Харьков 29 апреля: лютая мясорубка, Купянск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 29 апреля 2026 года, как развивается наступление, что происходит в районе Купянска и Волчанска?

Наступление ВС России на Харьков 29 апреля, лютая мясорубка

Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Приколотного, Терновой, Польной, Караичного, Малых Проходов, Смоловки, Лютовки, Тимофеевки и Избицкого, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении наши штурмовые группы продвинулись на двух участках в лесном массиве севернее Избицкого до 400 метров. На Волчанском — штурмовые отряды ГрВ „Север“ продвинулись на трех участках до 400 метров. Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в селе Покаляное, а также в направлении Шестеровки и окрестностях Лосевки», — уточнил источник.

На Великобурлукском направлении лютая мясорубка — ВС РФ в ходе ожесточенных боестолкновений выбили бойцов 1-го погранотряда из села Землянки (северо-восточная часть Волчанского района) и освободили населенный пункт; упорные бои продолжаются на северо-западе Купянского района Харьковской области, говорится в публикации.

На исходе суток у ВСУ более полусотни убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои восточнее Купянска-Узлового и в самом Купянске, в западной и северной частях города. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои на окраинах Покаляного и в районе Охримовки. МО РФ сообщило об освобождении села Землянки, расположенного на северном берегу реки Волчьей в трех километрах к юго-востоку от села Круглого», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском участке продолжаются бои на прежних рубежах в западной и северной части Купянска, а также к востоку от Купянска-Узлового.

«На Харьковском фронте МО РФ сообщило об освобождении села Землянки в 30 км восточнее Волчанских Хуторов. ВС РФ выстраивают буферную зону вдоль реки Волчьей. Бои идут на окраинах Покаляного, а также на подступах к селу Караичному, откуда противник огрызается контратаками. Наши войска стараются закрепиться на окраинах Охримовки», — добавил политик.

«Вот это настоящая бойня!», «Еще один украинский рубеж пал под Харьковом», «ВС РФ идут напролом», — комментируют сообщения пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

