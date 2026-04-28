Наступление ВС РФ на Харьков 28 апреля: российские ДРГ в Купянске-Узловом

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 28 апреля 2026 года, как развивается наступление, где были удары, правда ли российские ДРГ действуют в Купянске-Узловом?

Наступление ВС России на Харьков 28 апреля

Российские войска нанесли «лютые удары» по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Липцев, Соснового Бора, Приколотного, Мартыновки и Казачьей Лопани, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Наши штурмовики продолжают зачистку лесных массивов в районе поселка Ветеринарное, продвинувшись за сутки до 100 метров. На Липцевском направлении ВС РФ продвинулись на двух участках в лесном массиве севернее Избицкого до 400 метров. На Волчанском — отряды ГрВ „Север“ продвинулись на шести участках до 350 метров», — уточнил источник.

Ожесточенные стрелковые бои идут в селе Покаляном, а также в направлении Шестеровки и окрестностях Лосевки; на Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на пяти участках до 700 метров; жесткие боестолкновения продолжаются в селе Землянки, добавил канал.

«Подразделения украинских пограничников (из 1-го отряда) оборудовали все строения населенного пункта [Землянки] как огневые позиции; оставляя их, враг минирует предметы быта, включая детские игрушки», — говорится в публикации.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На исходе суток у ВСУ более четырех десятков убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«Продолжаются бои в Купянске. В Куриловке ВС РФ занимают новые позиции в центральной части населенного пункта. На Волчанском направлении идут бои в селе Покаляном и в районе Караичного. Есть продвижение в районе Симиновки и Верхней Писаревки в сторону Шестеровки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, на Купянском участке ВС РФ занимают новые позиции в западной части Купянска и накапливают силы в городе; ВСУ признают появление российских ДРГ в районе Купянска-Узлового.

«На Харьковском направлении ВС РФ пробиваются от Симиновки и Верхней Писаревки к Шестеровке. Ожесточенные бои продолжаются в Покаляном, в районе Караичного и вдоль границы с Белгородской областью. Также наши бойцы расширяют зону контроля в районе Ветеринарного», — добавил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

