Российские танкисты группировки войск «Южная» уничтожили группу бойцов ВСУ на Константиновском направлении, армия РФ активно продвигается на Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском направлениях. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВСУ понесли колоссальные потери при попытке удержать Воздвижевку

Украинские войска понесли колоссальные потери в боях за населенный пункт Воздвижевка в районе Гуляйполя, сообщили в российских силовых структурах. Речь идет о 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным силовиков, украинские подразделения несут огромные потери от ударов российских ФАБ и беспилотников «Герань». Командование ВСУ уже отвело часть бойцов полка «Шквал» из Воздвижевки и окрестностей на вторую линию обороны из-за невозможности удерживать позиции под постоянными атаками.

Пленный контрразведчик ВСУ захотел остаться в России

Пленный украинский контрразведчик, бывший агент СБУ Сергей Михайлов заявил о намерении отказаться от обмена и не возвращаться на Украину. По его словам, на родине его могут убить.

Мужчина подчеркнул, что хотел бы остаться в России. Он объяснил свое решение реальной угрозой для жизни в случае возвращения на подконтрольную Киеву территорию. Официального комментария от украинской стороны по этому заявлению пока не поступало. Подобные случаи отказа от обмена фиксировались и среди других военнопленных ВСУ.

Здание с украинскими военными превратилось в груду камней

Танкисты группировки войск «Южная» прямым попаданием уничтожили здание, в котором находились украинские военные, на Константиновском направлении, рассказал командир боевой машины с позывным Губернатор. Цель была выявлена благодаря воздушной разведке.

По его словам, сразу после получения данных разведки российские танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию. В результате точного попадания здание было полностью разрушено, а личный состав Вооруженных сил Украины уничтожен. Командир танка подчеркнул, что точное взаимодействие с разведкой позволяет эффективно поражать цели.

ВС РФ в зоне СВО

ВСУ пытаются найти замену «исчезающей» армии бойцов

Вооруженные силы Украины меняют тактику ведения боя, делая ставку на наземных роботов, пишут британские СМИ. Ожидается, что беспилотные наземные транспортные средства (БНТС) заменят около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Роботов планируют использовать для самых опасных задач: перевозки боеприпасов и припасов, эвакуации раненых, удержания и уничтожения позиций, минирования и диверсий. В то время как пехотинец несет в среднем 20 кг груза, беспилотник способен доставить на передовую от 200 до 600 кг.

В ДНР заявили о продвижении российских сил на трех направлениях

Российские войска продвигаются по трем направлениям, отодвигая противника по всей линии фронта, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении на платформе МАКС. По его словам, речь идет о Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском направлениях.

На Славянском направлении они сокращают дистанцию у села Рай-Александровка. Его освобождение позволит контролировать всю Краматорско-Славянскую агломерацию.

Женщина пострадала при ударе ВСУ под Белгородом

Атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область продолжаются. В результате очередного удара беспилотного летательного аппарата пострадала мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент был зафиксирован в хуторе Вязовском — дрон атаковал сельхозпредприятие. Повреждения получили фасад и входная группа одного из корпусов.

