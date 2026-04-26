Российские войска продвигаются по трем направлениям, отодвигая противника по всей линии фронта, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении на платформе МАКС. По его словам, речь идет о Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском направлениях.
На Добропольско-Красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполья по трассе в районе Новоалександровки, — уточнил Пушилин.
На Славянском направлении они сокращают дистанцию у села Рай-Александровка. Его освобождение которого позволит контролировать всю Краматорско-Славянскую агломерацию.
На Краснолиманском участке подразделения прошли вперед в районе реки Северский Донец, города Святогорска и сел Татьяновка и Пришиб. В самом Красном Лимане продолжаются городские бои, противник пытается контратаковать.
Российские силы продолжают наступление, постепенно перерезая логистические артерии ВСУ. Освобождение Красного Лимана и выход к Доброполью создадут предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.
Ранее сообщалось, что на Харьковском участке линии боевого соприкосновения зафиксировано проседание обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Колодезное. Основные бои сейчас идут у Волчанских Хуторов и Колодезного. Несмотря на наличие проблемных участков, украинские подразделения пока не потеряли обороноспособность полностью.