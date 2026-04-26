В ДНР заявили о продвижении российских сил на трех направлениях Пушилин: ВС РФ продвинулись в Красном Лимане, у Доброполья и под Славянском

Российские войска продвигаются по трем направлениям, отодвигая противника по всей линии фронта, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении на платформе МАКС. По его словам, речь идет о Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском направлениях.

На Добропольско-Красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполья по трассе в районе Новоалександровки, — уточнил Пушилин.

На Славянском направлении они сокращают дистанцию у села Рай-Александровка. Его освобождение которого позволит контролировать всю Краматорско-Славянскую агломерацию.

На Краснолиманском участке подразделения прошли вперед в районе реки Северский Донец, города Святогорска и сел Татьяновка и Пришиб. В самом Красном Лимане продолжаются городские бои, противник пытается контратаковать.

Российские силы продолжают наступление, постепенно перерезая логистические артерии ВСУ. Освобождение Красного Лимана и выход к Доброполью создадут предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.

Ранее сообщалось, что на Харьковском участке линии боевого соприкосновения зафиксировано проседание обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Колодезное. Основные бои сейчас идут у Волчанских Хуторов и Колодезного. Несмотря на наличие проблемных участков, украинские подразделения пока не потеряли обороноспособность полностью.