Рой дронов на Севастополь, удар по больнице: как ВСУ атакуют РФ 26 апреля

По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 203 беспилотных летательных аппарата в ночь на 26 апреля. Вооруженные силы Украины совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над регионом был уничтожен 71 дрон. Обломки украинского БПЛА попали в отделение кардиологии Первой городской больницы Севастополя. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили над Россией больше 200 дронов ВСУ в ночь на 26 апреля

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 26 апреля уничтожили более 200 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 16 регионов страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 25 апреля текущего года до 07:00 мск 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в Министерстве обороны РФ.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. Кроме того, несколько БПЛА были сбиты над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря, уточнили в Минобороны.

ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь

Вооруженные силы Украины совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, заявил в своих социальных сетях губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены. Приношу соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — уточнил губернатор.

В результате атаки повреждены 34 многоквартирных дома на проспекте Генерала Острякова, Северной и Корабельной сторонах, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна и повреждены балконы.

Также пострадали 17 частных домов в разных районах города и пять автомобилей. Выбиты стекла в двух магазинах, пробита крыша на СТО в Загородной Балке. В полях и лесах зафиксированы возгорания от падения осколков сбитых дронов.

Город продолжает ликвидировать последствия одной из самых мощных атак. Спасательные службы работают на всех пострадавших участках.

Отделение кардиологии севастопольской больницы попало под удар ВСУ

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины попали в отделение кардиологии Первой городской больницы Севастополя, рассказал в своих социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его словам, один человек пострадал от осколочных ранений. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Всего, как уточнил глава, сбито уже 16 воздушных целей над разными районами города. Силы ПВО и мобильные огневые группы Севастополя продолжают отражать атаку ВСУ.

Также части дрона упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия, но полотно не задето. Возможны задержки пригородных поездов. Ремонтные работы начнутся после отбоя тревоги.

Военные используют различные средства поражения, включая стрелковое оружие. Жителей просят не приближаться к опасным находкам и сообщать о них по номеру 112. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», — сообщил губернатор.

Раненный при атаке ВСУ на легковой автомобиль белгородец умер в больнице

Мужчина, который получил ранение при атаке ВСУ на автомобиль в населенном пункте Волчья Александровка, скончался, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, медики боролись за жизнь пациента до последнего. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Произошло то, чего мы опасались. Мужчина, который получил ранения в Волчьей Александровке <...> при атаке вражеского дрона на легковой автомобиль, скончался», — отметил глава региона.

Дроны ВСУ повредили трубопровод с серной кислотой в Вологодской области

Атака украинских дронов привела к повреждению трубопровода с серной кислотой на территории комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит», написал в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его информации, пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет», — уточнил политик.

Всех пострадавших госпитализировали в Вологодскую областную больницу № 3. Кроме того, Филимонов информировал, что средства противовоздушной обороны сбили около 14 дронов в районе Череповецкой индустриальной зоны.

Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по ДНР

Один человек погиб, еще девять мирных жителей ДНР пострадали в результате ударов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного удара погибла женщина. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Ранения средней степени тяжести получили женщины 1978 и 1991 годов рождения, а также мужчины 1979 и 2007 годов рождения. Вследствие атаки ударного БПЛА по автозаправочному комплексу в Куйбышевском районе Донецка ранены женщина 1987 года рождения и мужчины 1959, 1967 и 2006 годов рождения.

На автодороге Светлодарск — Дебальцево при атаке дрона пострадал мужчина 1989 года рождения. Повреждены инфраструктура АЗС, газовоз и автобус городского маршрута № 23 в Куйбышевском районе Донецка, а также жилые дома в Новопетриковке и грузовой автомобиль.

Три человека погибли при массированной атаке ВСУ на ЛНР

Три человека погибли, двое пострадали при массированной ночной атаке ВСУ на ЛНР, заявил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. Он добавил, что в результате ударов повреждены жилые дома в Лисичанске. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли три человека, еще двое ранены», — написал Пасечник.

