Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 15:28

«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины могут привлекать полицейских и сотрудников территориальных центров комплектования для отправки в Сумы, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, это сигнализирует о серьезных проблемах Киева на данном направлении.

На этот день Сумское направление можно считать для российских войск позитивным. Потому что наше командование перехитрило ВСУ и имитировало начало наступления сразу на двух направлениях. Украинская армия, безусловно, в панике. Туда стягивают всех, кого можно. Более того, уже даже в Раде приняли закон, разрешающий [Александру] Сырскому (главком ВСУ. — NEWS.ru) брать полицейских из Киева и других городов, где они наводят порядок. Задействуют даже некоторых сотрудников ТЦК, а также других людей, которые должны обеспечивать охрану определенных объектов, — высказался Баранец.

Он подчеркнул, что ВСУ не могли предугадать, где российская армия нанесет основной удар, и поэтому перемещались с места на место, одновременно разделяя свои боевые порядки. Благодаря этому, по словам военного обозревателя, ВС РФ смогли значительно продвинуться вперед.

Я уже не говорю, что немногим ранее сняли со своего места дислокации не только отряд Сил специальных операций, но даже часть бригады охраны Генерального штаба ВСУ. О чем это говорит? Конечно, о том, что у Киева дела идут очень неважно. И я думаю, что если Россия сумеет развить успех на Сумском направлении, то мы еще ближе продвинемся к области и расширим нашу буферную зону, — заключил Баранец.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины ослабляют свои позиции под ДНР, перебрасывая резервы под Сумы. Так он прокомментировал сообщение, что командование ВСУ направило подразделения 105-й бригады теробороны на границу Харьковской и Сумской областей. По словам Кнутова, российская армия застала украинские войска врасплох.

Европа
ВСУ
ВС РФ
Украина
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Александр Ефимов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.