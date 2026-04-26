Раненный при атаке ВСУ на легковой автомобиль белгородец умер в больнице

Мужчина, который получил ранение при атаке ВСУ на автомобиль в населенном пункте Волчья Александровка, скончался, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, медики боролись за жизнь пациента до последнего.

Произошло то, чего мы опасались. Мужчина, который получил ранения в Волчьей Александровке <...> при атаке вражеского дрона на легковой автомобиль, скончался, — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за последние два часа. Дроны удалось уничтожить в Ярославской, Белгородской, Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что обломки БПЛА попали в отделение кардиологии Первой городской больницы Севастополя. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, один человек пострадал от осколочных ранений. По словам главы города, ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь — уничтожена 71 воздушная цель.