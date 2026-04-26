Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 09:22

Раненный при атаке ВСУ на легковой автомобиль белгородец умер в больнице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина, который получил ранение при атаке ВСУ на автомобиль в населенном пункте Волчья Александровка, скончался, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, медики боролись за жизнь пациента до последнего.

Произошло то, чего мы опасались. Мужчина, который получил ранения в Волчьей Александровке <...> при атаке вражеского дрона на легковой автомобиль, скончался, — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за последние два часа. Дроны удалось уничтожить в Ярославской, Белгородской, Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что обломки БПЛА попали в отделение кардиологии Первой городской больницы Севастополя. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, один человек пострадал от осколочных ранений. По словам главы города, ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь — уничтожена 71 воздушная цель.

Регионы
Россия
Белгородская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Каллас осудила насилие после стрельбы на мероприятии с Трампом
Алаудинов рассказал об убийствах жителей Курщины наемниками ВСУ
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.