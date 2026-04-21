21 апреля 2026 в 10:14

Военэксперт объяснил, почему наступление российской армии будет ускоряться

Военэксперт Кнутов: наступление армии России ускорится за счет появления листвы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Наступление российской армии в зоне спецоперации ускорится с появлением листвы, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, растительность нейтрализует преимущества Вооруженных сил Украины от использования беспилотников.

Сейчас ВСУ совершили определенный рывок за счет дронов, их совершенствования и изменения технологии производства. Но ВС РФ быстро догоняют противника. Озеленение в данном случае помогает лишать украинскую армию преимуществ, которое она может получить за счет беспилотников, в том числе типа «Марсианин». Поэтому, на мой взгляд, продвижение российских войск будет идти стабильно, и благодаря появлению растительности и листвы на ряде направлений оно будет происходить более быстрыми темпами, чем сейчас, — пояснил Кнутов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что подразделения Южной группировки войск продвигаются в северо-восточной и юго-западной частях Константиновки. В то же время, по его словам, в пригородных селах Новодмитровка и Ильиновка продолжаются бои.

Россия
ВС РФ
ВСУ
СВО
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
