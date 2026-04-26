Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 07:36

Силы ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 203 дрона ВСУ над Россией в ночь на 26 апреля

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 26 апреля уничтожили более 200 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 16 регионов страны.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 25 апреля текущего года до 07:00 мск 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в Министерстве обороны РФ.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. Кроме того, несколько БПЛА были сбиты над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря, уточнили в Минобороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Вооруженные силы Украины совершили один из самых масштабных налетов на Севастополь. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили 71 воздушную цель. В результате атаки повреждения получили 34 многоквартирных дома.

Регионы
Россия
атаки ВСУ
беспилотники
МО РФ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.