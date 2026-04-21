Назван важный нюанс расширения буферной зоны в Сумской области

Расширение буферной зоны в Сумской области снизит число атак Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот регион может быть точкой запуска дронов по северо-западу РФ.

Из Сумской области ВСУ тоже наши регионы атакуют. Она рассматривалась как место запуска беспилотников и по нашим дальним регионам, в том числе Ленинградской области. Есть некоторые косвенные подтверждения того, что из Сумской области запускались беспилотники. Они шли над Польшей и странами Балтии и частично по маршруту вдоль границы России рядом с Белоруссией. Таким образом, они уходят чуть-чуть от границы где-то на 100 километров, может, даже меньше. Идут на север, а потом уже разворачиваются на восток и наносят удары уже непосредственно по Ленобласти, — сказал Кнутов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на анализ Министерства обороны РФ, заявил, что за последнюю неделю группировка войск «Север» увеличила зону контроля на Сумщине. Кроме того, по его словам, российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.