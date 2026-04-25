Три человека погибли при массированной атаке ВСУ на ЛНР

Три человека погибли при массированной атаке ВСУ на ЛНР Пасечник: три человека погибли, двое пострадали при ночной атаке ВСУ на ЛНР

Три человека погибли, двое пострадали при массированной ночной атаке ВСУ на ЛНР, заявил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. Он добавил, что в результате ударов повреждены жилые дома в Лисичанске.

Серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли три человека, еще двое ранены, — написал Пасечник.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что после утренней атаки беспилотника в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка, травматических повреждений у людей нет.

Между тем заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что атака дронов ВСУ в ночь на 25 апреля на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. По его словам, Россия находится в общей системе ответа на агрессию Украины.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия президента Украины Владимира Зеленского с поступками террористов Джохара Дудаева. Так она прокомментировала удар дронов ВСУ по жилому дому в Екатеринбурге.