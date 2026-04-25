Захарова сравнила Зеленского с Дудаевым после атаки ВСУ на Екатеринбург

Методы президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить с действиями чеченского террориста Джохара Дудаева, заявила в беседе с ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала удар дронов ВСУ по жилому дому в Екатеринбурге.
Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами Дудаева — бьют по людям. Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, — спонсоры террористов и терроризма, — сказала Захарова.
