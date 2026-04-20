20 апреля 2026 в 12:39

Военэксперт ответил, почему бойцы ВСУ не обращаются к врачам из-за болезней

Бойцы Вооруженных сил Украины не обращаются к медикам, опасаясь потерять денежное довольствие, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его словам, в случае уклонения от выполнения боевых задач украинских военнослужащих направляют на передовую.

Если [солдат ВСУ] оказывается в плену, становится без вести пропавшим либо отправляется в госпиталь, его исключают из числа участников боевых действий. Поэтому начисление выплат семье производится символически. В результате военные пытаются, несмотря на свое тяжелое состояние, оставаться на службе. Но если они уклоняются от выполнения боевых задач, их, наоборот, отправляют на передовую. Такая система между молотом и наковальней ведет к тому, что очень часто украинские военнослужащие, вместо того чтобы обращаться к врачу или ложиться в госпиталь, предпочитают оставаться в строю столько, сколько выдержат. Это ведет к небоевым потерям, — пояснил Кнутов.

Ранее в российских силовых структурах сообщили о росте небоевых потерь на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области. В соцсетях вдова одного из погибших рассказала, что ее муж не обращался за медицинской помощью из страха быть переведенным в штурмовую группу.

