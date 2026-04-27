Здание с военными ВСУ превратилось в груду камней РИА Новости: российские силы ликвидировали здание ВСУ прямым попаданием

Танкисты «Южной» группировки войск прямым попаданием уничтожили здание, в котором находились украинские военные, на Константиновском направлении, рассказал в беседе с РИА Новости командир танка с позывным Губернатор. Цель была выявлена благодаря воздушной разведке.

Снаряд попал в место хранения боекомплекта, произошла детонация, — рассказал Губернатор.

По его словам, сразу после получения данных разведки российские танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию. В результате точного попадания здание было полностью разрушено, а личный состав Вооруженных сил Украины уничтожен. Командир танка подчеркнул, что точное взаимодействие с разведкой позволяет эффективно поражать цели.

Ранее сообщалось, что ВСУ меняют тактику ведения боя, делая ставку на наземных роботов. Британское издание The Independent отмечало, что беспилотные наземные транспортные средства (БНТС) заменят около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

До этого стало известно, что российские войска активизировали наступление практически по всей линии фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам встречи с начальником Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян охарактеризовал ситуацию как сложную.