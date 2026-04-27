27 апреля 2026 в 06:22

«Меня там обнулят»: пленный контрразведчик ВСУ захотел остаться в России

ТАСС: пленный контрразведчик ВСУ Михайлов не хочет возвращаться на Украину

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Пленный украинский контрразведчик, бывший агент СБУ Сергей Михайлов в беседе с ТАСС заявил о намерении отказаться от обмена и не возвращаться на Украину. По его словам, на родине его могут убить.

Да, я не хочу возвращаться на Украину, меня там просто обнулят, — рассказал контрразведчик.

Пленный подчеркнул, что хотел бы остаться в России. Он объяснил свое решение реальной угрозой для жизни в случае возвращения на подконтрольную Киеву территорию. Официального комментария от украинской стороны по этому заявлению пока не поступало. Подобные случаи отказа от обмена фиксировались и среди других военнопленных ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев отметил, что Украина не заинтересована в возвращении своих пленных солдат. По его словам, забвение военнослужащих помогает Киеву скрывать от населения реальную обстановку в зоне боевых действий и избегать производства обязательных выплат солдатам.

До этого стало известно, что Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена. Взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, проинформировали в Минобороны РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране выдвинули новое предложение по ядерной программе и Ормузу
Россиянам ответили, нужно ли маркировать окна для защиты от попадания птиц
Подсчитано число рабочих и выходных дней у россиян в мае
Запад решил «задушить» работающие с Россией турецкие банки
До жары как до Луны: +1, снегопады, заморозки, дожди — прогноз погоды на май
Жителя Камчатки признали виновным в государственной измене
Названы три страны с наибольшими военными расходами в 2025 году
ВСУ понесли колоссальные потери при попытке удержать Воздвижевку
Стерли позиции ВСУ вместе с резервами: успехи ВС РФ к утру 27 апреля
«Меня там обнулят»: пленный контрразведчик ВСУ захотел остаться в России
Тренер раскрыл, помогает ли спорт бороться с депрессией
Онколог дала советы людям, чьи родственники болели раком
Массовая авария с участием почти 30 машин произошла на гонке в США
Здание с военными ВСУ превратилось в груду камней
Отказ от России, слухи о болезни, слова об СВО: как сейчас живет Ротару
Жена Трампа решила разводить пчел на территории Белого дома
Россиянам рассказали, к каким инвестициям стоит присмотреться
«Я не насильник»: Трамп отверг утверждения в свой адрес со стороны стрелка
Борьба с алкоголизмом, романы, ссоры с Полищук: где сейчас Алексей Макаров
Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
