«Меня там обнулят»: пленный контрразведчик ВСУ захотел остаться в России ТАСС: пленный контрразведчик ВСУ Михайлов не хочет возвращаться на Украину

Пленный украинский контрразведчик, бывший агент СБУ Сергей Михайлов в беседе с ТАСС заявил о намерении отказаться от обмена и не возвращаться на Украину. По его словам, на родине его могут убить.

Да, я не хочу возвращаться на Украину, меня там просто обнулят, — рассказал контрразведчик.

Пленный подчеркнул, что хотел бы остаться в России. Он объяснил свое решение реальной угрозой для жизни в случае возвращения на подконтрольную Киеву территорию. Официального комментария от украинской стороны по этому заявлению пока не поступало. Подобные случаи отказа от обмена фиксировались и среди других военнопленных ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев отметил, что Украина не заинтересована в возвращении своих пленных солдат. По его словам, забвение военнослужащих помогает Киеву скрывать от населения реальную обстановку в зоне боевых действий и избегать производства обязательных выплат солдатам.

До этого стало известно, что Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена. Взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, проинформировали в Минобороны РФ.