Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, добавили в ведомстве.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 11 апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, Москва вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен Киеву были переданы 175 военнопленных ВСУ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

До этого Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. В то же время украинская сторона в ответ направила России 41 тело.

Также cообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запланировала провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека с целью сообщить о фактах применения пыток против российских военнопленных.