Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 15:51

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по схеме 193 на 193

Прибытие российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена Прибытие российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, добавили в ведомстве.

24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ, — сказано в сообщении.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 11 апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, Москва вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен Киеву были переданы 175 военнопленных ВСУ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

До этого Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. В то же время украинская сторона в ответ направила России 41 тело.

Также cообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запланировала провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека с целью сообщить о фактах применения пыток против российских военнопленных.

Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.