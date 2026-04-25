Украина не заинтересована в возвращении своих пленных солдат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, забвение военнослужащих помогает Киеву скрывать от населения реальную обстановку в зоне боевых действий и избегать производства обязательных выплат солдатам.

Украинская сторона не заинтересована в возвращении солдат и многих офицеров — для Киева это уже не люди, у которых есть имена и семьи, а обуза. Помимо выплат, которые режим не хочет производить своим солдатам, те, кто возвращаются из российского плена, рассказывают подрывную и опасную для Киева правду — это и есть одна из причин, по которой Украина не стремится производить обмены, — заявил он.

Толмачев отметил, что в то время, как для российской стороны продолжение обмена пленными является естественным поведением, сторона киевского правительства преподносит процедуру как снисхождение. По его словам, уполномоченные органы и службы со стороны России постоянно ведут работу для вызволения и скорейшего возвращения пленных домой.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с украинской стороной, приземлился в Подмосковье. С подконтрольной Киеву территории были возвращены 193 российских бойца. Взамен Украине передали 193 военнопленных ВСУ.