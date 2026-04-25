Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 12:14

Депутат Толмачев: Украина считает пленных солдат ВСУ обузой

Подписывайтесь на нас в MAX

Украина не заинтересована в возвращении своих пленных солдат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, забвение военнослужащих помогает Киеву скрывать от населения реальную обстановку в зоне боевых действий и избегать производства обязательных выплат солдатам.

Украинская сторона не заинтересована в возвращении солдат и многих офицеров — для Киева это уже не люди, у которых есть имена и семьи, а обуза. Помимо выплат, которые режим не хочет производить своим солдатам, те, кто возвращаются из российского плена, рассказывают подрывную и опасную для Киева правду — это и есть одна из причин, по которой Украина не стремится производить обмены, — заявил он.

Толмачев отметил, что в то время, как для российской стороны продолжение обмена пленными является естественным поведением, сторона киевского правительства преподносит процедуру как снисхождение. По его словам, уполномоченные органы и службы со стороны России постоянно ведут работу для вызволения и скорейшего возвращения пленных домой.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с украинской стороной, приземлился в Подмосковье. С подконтрольной Киеву территории были возвращены 193 российских бойца. Взамен Украине передали 193 военнопленных ВСУ.

Власть
пленные
СВО
ВС РФ
ВСУ
Александрина Гуловская
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.