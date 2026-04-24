Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с украинской стороной, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. С подконтрольной Киеву территории были возвращены 193 российских бойца. Взамен Украине передали 193 военнопленных ВСУ.

В процессе обмена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты и США. По данным Минобороны РФ, возвращение российских военнослужащих прошло в плановом порядке.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.

Кроме того, с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой.