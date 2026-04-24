24 апреля 2026 в 21:57

Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с украинской стороной, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. С подконтрольной Киеву территории были возвращены 193 российских бойца. Взамен Украине передали 193 военнопленных ВСУ.

В процессе обмена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты и США. По данным Минобороны РФ, возвращение российских военнослужащих прошло в плановом порядке.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.

Кроме того, с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего
ПВО отразила серию атак дронов на регионы РФ
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

